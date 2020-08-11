Вакцина от коронавируса зарегистрирована в России: ответы на пять главных вопросов

Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России/ТАСС

- Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, - сказал президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства во вторник, 11 августа. «Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата», добавил Путин и подчеркнул: главное, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность.

«КП» собрала ответы на главные вопросы о новой российской прививке против ковида.

1. Мы оказались впереди всех стран мира. Как удалось так быстро создать вакцину?

Об этом рассказал сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко:

- Сразу же после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к созданию вакцины.

Ученые использовали опыт и отлаженную технологию изготовления аденовирусных векторов, пояснил глава Минздрава. По его словам, еще в 1990-х годах исследователи центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию геннотерапевтических препаратов. «И дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекционных заболеваний», - сообщил Мурашко.

2. Насколько исследован новый препарат?

На совещании правительства президент спросил министра здравоохранения, зарегистрированы ли где-то еще в мире подобные вакцины. Глава Минздрава ответил, что аналогичные разработки есть в Китае и некоторых других странах, но там еще идут клинические исследования.

В России, по заверению Мурашко, новая вакцина «показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических испытаний». У всех добровольцев зарегистрированы высокие титры антител к COVID-19, и при этом «ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», отметил министр.

Путин рассказал, что новую прививку испытала на себе его дочь. После первого укола температура у нее поднялась до 38 градусов, на следующий день было чуть выше 37. «После второго укола температура тоже немного поднялась, и потом все сошло на нет, чувствует себя хорошо и титры высокие», - добавил президент.

3. Когда начнется вакцинация от коронавируса в России?

Сначала планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом — медработников и учителей. Как ожидается, их начнут прививать уже с конца августа или начала сентября. При этом, как сообщил Росздравнадзор, продолжатся пострегистрационные клинические исследования «на тысячах человек», будут строго отслеживать эффекты вакцинации.

По официальным данным препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года. То есть и пожилых людей, и остальное население, по всей видимости, массово начнут прививать уже в следующем году. Как подчеркнул Путин, вакцинация будет исключительно добровольной.

«КП» собрала ответы на главные вопросы о новой российской прививке против ковида. Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России/ТАСС

4. Как долго будет сохраняться иммунитет от коронавируса после вакцинации?

В Минздраве утверждают, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после прививки. Специалисты уточняют: даже если титр антител падает, это еще не значит, что вакцина перестала работать. Если инфекция в дальнейшем попадет в организм, иммунные клетки памяти опознают ее и запустят выпуск необходимых антител.

5. Как будет выглядеть вакцина от коронавируса?

Сегодня Минздрав зарегистрировал вакцину в виде раствора для внутримышечного введения.

Как говорится в инструкции, вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). Вакцинацию проводят в два этапа: первый укол и через три недели второй (разными компонентами). «После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медработников в течение 30 минут», подчеркивается в сопроводительной документации к препарату.

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