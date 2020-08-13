Помпео пригрозил России "огромной ценой" за возможный сговор с Талибаном*

Майк Помпео заявил, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва заплатит огромную цену, если подтвердится, что Россия предлагала деньги боевикам "Талибана"* за убийство американских солдат в Афганистане, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

- Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену, - рассказал Помпео в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России