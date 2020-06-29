2020-06-29T08:23:45+03:00
В мире

В США заявили о гибели американских военных из-за "сговора" России и Талибана*

WP сообщила об этом без уточнения, сколько именно военнослужащих могли погибнуть
Ася КУЗНЕЦОВА
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WP: приписываемое России предложение талибам привело к гибели военных СШАWP: приписываемое России предложение талибам привело к гибели военных СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сказано, что приписываемые России "попытки наградить афганских боевиков" за убийство американцев якобы спровоцировали гибель нескольких военных США в Афганистане. В материале WP ссылается на анонимные источники в администрации Штатов.

В публикации отмечается, что "спецслужбы США сделали подобное заключение после допросов боевиков за последние месяцы". Также сказано, что остаётся неясным, на скольких военных "могли совершить нападение" или сколько военных из других стран коалиции боевики также "могли убить".

Также в газете сказано, что данные передали в Вашингтон и рассматривали в марте на встрече с ограниченным доступом, в которой участвовали "представители администрации высокого ранга". По версии издания, на той встрече также рассматривали варианты ответных действий по отношению к России.

Ранее сайт KP.ru сообщал о статье газеты New York Times, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы обещали вознаграждение афганским боевикам за атаки на военных США. Публикация вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов. Ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что разведка не стала сообщать об этом ему или вице-президенту, поскольку сама не признала эту информацию достоверной.

* Запрещённая на территории РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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