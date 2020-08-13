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135 россиян отдохнули на Мальдивах, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения

Стоимость перелета, с учетом многочисленных пересадок, возросла на 30 процентов
Елена АкимоваЕленаАкимова
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135 россиян отдохнули на Мальдивах, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения

135 россиян отдохнули на Мальдивах, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Мальдивами, с начала туристического сезона в райском уголке успели отдохнуть 135 россиян.

Об этом «Известиям» заявили в Департаменте иммиграции республики, отметив, что нашим туристам, как и ранее, выдают бесплатную визу на 90 дней.

Мальдивы открыли границы для всех путешественников с 15 июля. Российские путешественники не стали ждать прямых рейсов и направились на отдых окружным путем: через Стамбул и Доху катарскими авиалиниями.

Есть третий вариант – добраться до Мальдив через Дубай. Но здесь у путешественников возникают трудности, им нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19, который был проеден за 72 часа до прибытия. Однако авиакомпания Emirates Airlines предлагает услугу экспресс-тестов, что упрощает процедуру для туристов.

А вот на островах предъявлять результаты тестов на коронавирус не просят.

— Единственное изменение в связи с пандемией связано с декларацией о состоянии здоровья путешественников. Прибывающие на Мальдивы туристы должны подать ее в иммиграционную службу республики за 24 часа до поездки, — отметил пресс-секретарь Департамента иммиграции Мальдивской Республики Мифтах Мохамед.

Стоит отметить, что перелет с пересадками увеличивает стоимость тура почти на 30 процентов.

- К тому же, билеты в Стамбул взлетели в цене на первые числа августа. Но заявки на такие путешествия поступают, - отметила генеральный директор франчайзингового офиса «TUI-Итальянская» Анастасия Абрамова.

Тем временем в России ввели программу компенсации для тех, кто предпочитает внутренний туризм. Для того, чтобы воспользоваться возвратом части средств, нужно оплатить поездку картой "МИР", пишет RT.