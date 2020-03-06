Телеповар Константин Ивлев сбежал с любовницей на Мальдивы: «Никто никого не застукал!»

Самый известный отечественный телеповар Константин Ивлев угодил в скандальный любовный треугольник. В телеэфире сейчас две передачи, которые ведет 46-летний Ивлев - «Адская кухня» и «На ножах». Так что зарабатывает Константин прилично, да и накопленная популярность у телеведущего и шеф-повара уже солидная, поэтому его приглашают сниматься в рекламе известные бренды. До недавнего времени Ивлев был известен как отличный семьянин - с женой Машей он прожил 23 года, пара воспитывала сына и дочь

И вот на днях супруга обвинила Ивлева в измене, и в том, что он хочет отобрать их общую несовершеннолетнюю дочь Марусю. Жена Ивлева подала на развод, поговаривают, что женщина надеется: супруг раскается и вернется.

Но, спустя сутки, Константин отреагировал - прислал своим подписчикам в социальных сетях фотопривет с Мальдив. На снимке он с любимой женщиной - 28-летней Валерией Куденковой. Лера - блогер, студентка журфака МГУ, а познакомилась с Константином, когда пробовала стажироваться на ТВ.

Ивлев отверг обвинения пока еще законной супруги в том, что он собирается отобрать дочь: «Друзья мои, мы с Лерой хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой!»

Константин отреагировал - прислал своим подписчикам в социальных сетях фотопривет с МальдивФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По слухам, роман у Константина с Лерой случился еще в прошлом году, мужчина был настроен решительно на развод, а заявления супруги Ивлева рассчитаны на то, чтобы подпортить репутацию мужа. Но понять женщину, которую предали можно. Знакомые Константина уверены, что он не оставит детей без приличной финансовой поддержки. Ну а сейчас в планах у Ивлева знакомство с краснодарской родней новой возлюбленной. Очевидно, что Константин сможет их удивить. По крайне мере ужином точно. Вот что еще недавно рассказывал нам Ивлев: «Я современный шеф-повар, основатель направления новой русской кухни. Готовлю такую, как вы говорите, фигню, от которой люди по всему миру с ума сходят!»