Резус-фактор может повлиять на риск заражения COVID-19 Фото: REUTERS

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) пришли к выводу, что резус-фактор может влиять на риск заражения коронавирусной инфекцией и указывать на тяжесть ее протекания.

В своей работе исследователи проанализировали случаи заболеваемости в 126 странах. За отправную точку был взят день, когда в каждой из стран зафиксировали по 30 случаев заражения и последующие 12 дней.

Больший рост заражения оказался характерен для тех государств, где отмечалось большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh–).

В мире примерно 8% населения имеют отрицательный резус-фактор. При этом в некоторых странах показатель может достигать 17-19% от численности населения. Высокие показатели в Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии, США.

Стоит отметить, что в 2015 году ученые из Карлова университета (Чехия) анализировали, как группа крови и резус-факторы связаны с иммунным ответом организма. Это исследование тоже подтвердило, что «отрицательные» имеют больше проблем со здоровьем, пишет газета "Известия".

Накануне в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Врачи-эпидемиологи предполагают, что массовая вакцинация может начаться в 2021 году, сообщает телеканал "360".