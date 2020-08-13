Появился список осужденных за 11 августа в Минске

Появился список осужденных за 11 августа в Минску Фото: REUTERS

Появился список осужденных 11 августа в ходе протестов на фоне результатов президентских выборов. Однако на данный момент Верховный суд Белоруссии опубликовал информацию только по Минску. В опубликованном списке можно увидеть более 500 фамилий.

Напомним, протесты в Беларуси начались еще в день выборов, 9 августа, после того, как Центризбирком объявил об уверенной победе действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах.

В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях. На протестах 12 августа задержали около 700 протестующих. Также в Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что в протестах, прошедших с 9 по 13 августа, пострадали 103 силовика.

В СК Белоруссии уже сообщали, что по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиционеров возбудили уголовные дела. Участникам и организаторам протестов грозит до восьми и 15 лет тюрьмы.