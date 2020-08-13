ФБР объявило, что будет расследовать взрыв в Бейруте

ФБР займется расследованием причин взрыва в Бейруте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил в четверг, что Федеральное бюро расследований США займется расследованием взрыва в Бейруте, который произошел в начале августа.

Хейл подчеркнул, что к расследованию ФБР пригласили ливанские власти. Об этом сообщило агентство Reuters.

Напомним, что 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По предварительным данным его причиной стали несколько тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы шесть лет назад у одного из судов. По официальным данным погиб 171 человек, более четырех тысяч получили ранения, разрушены многие здания, около 300 тысяч людей остались без крова. Россия направила в Бейрут 5 самолетов с гуманитарной помощью. Возле места взрыва российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором круглосуточно принимали пострадавших. 13 августа стало известно, что МЧС России подписало с ливанскими властями акт о прекращении спасательно-поисковых работ на месте трагедии.