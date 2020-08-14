Хабиб Нурмагомедов лично ответил на вопрос о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу возможного завершения своей карьеры. Слухи пошли после того, как умер его отец из-за коронавруса. И вот на пресс-конференции в Москве Хабиб сказал:

- Мысли разные были. Мне сейчас бой назначили и к нему готовлюсь. Мне пока что 31, в сентябре будет 32. Я уже не начинающий боец для спорта. И если смотреть сколько провел, я - ветеран, уже 12 лет выступаю на профессиональном уровне. И больше восьми лет в UFC, достаточно провел времени в этом виде спорта. Даже если б завершил карьеру, у меня большая карьера. Хочу быть чем-то занятым, и у меня это получится там, где я профессионал. Этот год у меня 100% пройдет в тренировочном режиме, и это все помогает мне чуть-чуть отвлечься от всех новостей, от всего, что проходит вокруг меня. У отца всегда советы были строгие, краткие. Сейчас чтобы он мне сказал? Если решил биться - готовься. Если решил - готовься, тренируйся, - сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.