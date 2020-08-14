"Для братского народа - мира, здоровья". Хабиб Нурмагомедов прокомментировал протесты в Белоруссии

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 августа, в Москве проходит пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC в легком весе отвечает на все вопросы, которые поступают от журналистов. В том числе Хабиб дал и оценку событиям, которые происходят в последние дни в Белоруссии.

- Я не могу понять, что там происходит. Никто не может понять истинную суть происходящего. Я пожелаю, чтобы у них был мир. Мир намного лучше. Не хотел бы давать какую-то политическую оценку. Для братского народа - мира, здоровья. Я был пару раз в Белоруссии. Мне запомнился чистый, большой, чистыми дорогами - Минск. Я пару раз оттуда вылетал, - заявил Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова. Отметим, что акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента страны, которые прошли 9 августа.