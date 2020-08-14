МВД Белоруссии сообщило, что последние сутки стали самыми спокойными с начала протестов

Последние сутки стали самыми спокойными с начала протестов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После начало протестов в Белоруссии фиксировали ежедневные столкновения мирных жителей с представителями правоохранительных органов. 14 августа МВД Белоруссии сообщило, что последние сутки стали самыми спокойными.

Прошедшие сутки в Белоруссии стали самыми спокойными за последние четыре дня, акции в основном носили мирный характер, сообщили в МВД Белоруссии.

Более двух тысяч задержанных были отпущены домой.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии 9 августа на улицы вышли люди недовольные результатами голосования, по итогам которых победил Александр Лукашенко. мирные демонстрации превратились в массовые протесты и столкновения с представителями милиции и ОМОН. 14 августа Министерство внутренних дел Белоруссии открыло «горячую линию» для тех, кто разыскивает задержанных родственников.