МВД Белоруссии открыло «горячую линию» для определения местонахождения задержанных в протестах

Открыта горячая линия для граждан Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Белоруссии сообщило, что открывает горячую линию для информирования граждан о местонахождении задержанных на акциях протеста после выборов 9 августа. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

«В 14:00 (совпадает в мск) МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране», - говорится в сообщении МВД.

Телефоны «горячей линии»:

по Минску: (017) 218-73-92; (017) 218-73-40; (017) 239-43-84

по Брестской области: (0162) 20-55-87

по Витебской области: (0212) 24-03-29

по Гомельской области: (0232) 96-74-47

по Гродненской области: (0152) 79-70-22, 102

по Минской области: (01795) 5-24-32, 102

по Могилевской области: 102

Напомним, что после выборов в Белоруссии 9 августа, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко, начались акции протеста. На улицы городов стали выходить возмущенные граждане, не согласные с результатами выборов. По началу мирные протесты превратились в погромы и драки с представителями правоохранительных органов. По сети разлетелись видео, на которых ОМОН избивает дубинками мирных граждан. Многие из протестующих были задержаны и отправлены в СИЗО. Родственники некоторых из них до сих пор не знают, в каком отделении находятся их родные.