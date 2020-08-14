В Госдуме рассказали, какие выплаты положены россиянам в сентябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие меры поддержки положены россиянам в сентябре.

В первый осенний месяц продолжат выплачивать увеличенное пособие по безработице. Его пересмотрели весной и подняли с 8000 до 12 130 рублей на постоянной основе.

- 12 130 – это федеральный уровень, минимальный показатель зависит от конкретного региона. Рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума, - отмечает депутат.

Помощь получат семьи с детьми. Претендовать на выплаты по 3000 рублей смогут семьи, где один из родителей потерял работу во время коронавируса.

- Это идет в дополнение к пособию по безработице. Выплата предусмотрена на каждого ребенка от трех до 18 лет, — сообщила собеседница ФАН.

Семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет и доход на человека не превышает прожиточный минимум, могут получить половину МРОТ.

- Кроме того, мы очень надеемся, что правительство решит вопрос с третьей выплатой в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, - отмечает Светлана Бессараб.

Что касается пенсионеров, то индексация выплат была проведена 1 апреля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что льготную ипотеку под 6,5% годовых, скорее всего, продлят еще на год. Об этом депутат заявил в беседе с RT.