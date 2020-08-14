Минобороны Белоруссии доложило иностранными атташе об обстановке в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 августа, глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе встретился с иностранными военными атташе, аккредитованными при Министерстве обороны Республики, и доложил об обстановке в республике.

«Основной целью мероприятия стало доведение до иностранных военных дипломатов информации о реальной обстановке, складывающейся в Республике Беларусь в настоящее время, месте и роли Вооруженных Сил Республики Беларусь в происходящих событиях», - говорится в сообщении в оборонного ведомства.

Напомним, что люди вышли на улицы после президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Мирные демонстрации превратились в массовые протесты, а также столкновения с представителями милиции и ОМОН.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за произошедшие во время протестов, и приносит извинение за травмы случайных людей, «попавших под раздачу». В пятницу, 14 августа, МВД республики открыло «горячую линию» для тех, кто разыскивает задержанных родственников.