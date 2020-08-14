Силовики оттеснили протестующих Фото: Александр КОЦ

Силовики оттеснили протестующих от Дома правительства Белоруссии. Большая колонна военных выдвинулась на подкрепление в центр Минска из района базирования на окраине города.

Как писал сайт kp.ru, большая колона рабочих Минского тракторного завода направилась к Дому правительства после того, как с ними отказался разговаривать премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Сотрудники МТЗ пошли в центре города по проезжей части с большим плакатом «Мы не овцы, мы не быдло, мы не народец! Ма работники МТЗ. Нас не 20 человек, нас 16 000», и с требованиями отставки действующего президент республики Александра Лукашенко, а также новых выборов, сотрудники

Силовики оттеснили протестующих от Дома правительства Белоруссии Фото: Александр КОЦ

По дороге к центру белорусской столице рабочие МТЗ объединились с колонной протестующих учителей, и вместе направились к Дому правительства, где уже усилили меры безопасности. Однако изначально силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Это произошло на площади Независимости, где бросились обнимать, целовать и жать руки сотрудникам ОМОН.