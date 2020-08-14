Премьер-министр Белоруссии приехал к протестующим работникам Минского тракторного завода Фото: REUTERS

В пятницу, 14 августа, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл к протестующим сотрудникам Минского тракторного завода, работа которого ранее остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих, потребовавших.отставки действующего президент республики Александра Лукашенко, а также новых выборов.

Работники завода потребовали, чтобы встреча с главой белорусского правительства проходила с участием представителей журналистов, однако после отказа премьера общаться с ним несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска, часть работников осталась на предприятии,

Напомним, днем ранее, работники крупных заводов Белоруссии вышли на акции протеста с требованиями убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы. К мирной акции солидарности присоединились рабочие «Керамин» в Минске, БелАЗ, «Минского автомобильного завода», «Терразит».