Туроператоры рассказали, как изменилась стоимость отдыха в Турции

Туроператоры рассказали, как изменились расходы российских отпускников на отдых в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость отдыха на турецких курортах в нынешнем сезоне оказалась ниже, чем в прошлом, а проживание в отелях Турции – почти на четверть (20 – 25%) дешевле. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на оценки туроператоров.

«В августе прошлого года средняя цена путевки составляла 650 долларов на человека, в этом – 500-560 долларов», - рассказал гендиректор компании «TUI Россия» Тарас Демура.

Он добавил, что около трети продаваемых сейчас туров – перенесенные из-за пандемии коронавируса, а новые бронирования составляют примерно 70%.

Его коллега, гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян отметил, что цены на отдых на Средиземноморском или Эгейском побережье этим летом очень привлекательны. По его подсчетам, «отдохнуть в Турции неделю вдвоем в пятизвездочном отеле по системе «все включено» сейчас можно за сумму от 90 до 150 тысяч рублей, авиаперелет и страховка включены». Мкртчян уверен, что до конца сезона Турция примет около 1,7 миллиона туристов из России.

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