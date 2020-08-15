Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордные $615 тысяч

Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные 615 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которых он играл во время выставочного матча в 1985 году в Италии, ушли с молотка за рекордную сумму – 615 тысяч долларов, передает телеканал CNN.

Пара спортивной обуви 47,5 размера в цветах клуба НБА «Чикаго» была продана на аукционе в Нью-Йорке, торги проводились домом Christie’s в режиме онлайн с 30 июля по 13 августа.

«Это самая высокая цена для кроссовок на аукционе», - отметили представители торгового дома.

В Christie’s рассказали, что эта пара Air Jordan 1 фирмы Nike особенная: в подошве левой кроссовки застряли осколки прозрачного щита, разбитого Майклом Джорданом, когда он в прыжке буквально заколотил мяч в корзину сверху.

Стоит отметить, что обувь американского баскетболиста пользуется у коллекционеров очень высоким спросом. Ранее в мае красно-черные кроссовки Air Jordan 1 на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке были проданы за 560 тысяч долларов.

Как писал сайт kp.ru, в 2017 году кеды Converse, в которых Майкл Джордан выиграл финал Олимпийских игр по баскетболу, купили за 190,373 долларов.