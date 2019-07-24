На аукционе в Нью-Йорке редкую пару кроссовок Nike продали за рекордные 347.500$

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-24T12:51:15+03:00

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Редкая пара Nike «Moon Shoe» продана на Нью-Йоркском аукционе "Сотбис" за рекордную цену. Коллекционер Маилс Надаль приобрел их во вторник, 23 июля, за 437,5 тысяч долларов (примерно 27,5 миллионов рублей). Надаль планирует выставлять кроссовки в его личном автомобильном музее «Dare to Dream» в Торонто. Стартовая цена за пару составила 80 тысяч долларов. Также за последнюю неделю Надаль купил на Sotheby's еще 99 пар редких кроссовок, общей суммой на 850 тысяч долларов.

В создании «Moon Shoe», одной из первых в мире моделей кроссовок, предназначенных специально для бега, сооснователь Nike Билл Боуэрман экспериментировал с вафельницей собственной жены, плавя в ней мягкую резину и заливая в формы. Получившийся прототип подошвы он уносил на завод и пускал в производство.

«Moon Shoe» были созданы Биллом Боуэрманом специально для Олимпийских игр 1972 года. Выпущено было всего 12 пар обуви, из которых неношеной является только купленная вчера.

Предыдущий аукционный рекорд был зафиксирован в 2017, тогда кеды Converse с автографом, в которых Майкл Джордан выиграл финал Олимпийских игр по баскетболу, ушли с молотка за 190.373 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU