Дубинопись: Художник Артем Лоскутов продал картину "Беларусь" за 3 миллиона рублей

Артем Лоскутов Фото: Instagram.com

На аукционе продали картину художника Артема Лоскутова "Беларусь" за 3 миллиона рублей. Мастер записал на видео создания произведения, времени ушло не много, потому что художник орудовал не кистями, а резиновой дубинкой. Многие его подписчики в соцсетях тут же увидели подтекст - такие дубинки используют белорусские силовики при разгоне протестующих.

Артем Лоскутов ударил палкой с краской по белому полотну. Вышло похоже на флаг Белоруссии 1991-1995 годов - красная полоса на белом фоне. Этот флаг стал символом оппозиции в стране.

Стартовая цена лота была всего один рубль.

- Беларусь» (2020) холст, акрил, дубинопись, 60х40 см,- коротко описал работу мастер в Instagram.

Картину "Белурась" купил неизвестный ценитель, который не захотел называть свое имя. Половину суммы художник направит белорусам.