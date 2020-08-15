Первая партия российской вакцины от коронавиурса произведена

Препарат поступит в больницы Фото: Александр ГЛУЗ

Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве. Препарат разработан учеными Центра Гамалеи.

Массовое производство вакцины началось 15 августа. Препарат в течение года должны поставить во все регионы страны, чтобы покрыть потребность. В Минздраве ведут переговоры с иностранными коллегами, которые заинтересованы в приобретении российского препарата.

Прививку первыми получат люди из группы риска - врачи и учителя. На этом этапе, как в последующие - вакцинация будет бесплатной и добровольной, то есть человек пишет письменное согласие на введение препарата - это не новинка, так прививают и от других болезней.

Параллельно с выпуском в Центре Гамалеи продолжат испытания вакцины, которая получила название "Спутник V". Добровольцев вакцинируют и отпустят по домам, проверок будет две: через 21 день после первой прививки и через 21 после второй.