В офисе Белтелерадиокомпании обосновался ОМОН

В фойе офиса Белтелерадиокомпании обосновались бойцы ОМОНа Фото: Александр КОЦ

В фойе офиса Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы Беларуси, обосновались бойцы ОМОНа.

Ранее сегодня, 15 августа, в здании Белтелерадиокомпании встретились глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и коллектив компании.

Затем протестующие водрузили в установленный над входом в здание флагшток бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, сообщал сайт KP.ru.