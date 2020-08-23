МВД Белоруссии обратилось к протестующим перед началом акции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство внутренних дел Белоруссии перед началом акции оппозиции предупредило о незаконности несанкционированных массовых мероприятий. Об этом сообщили в ведомстве

В состоявшейся в минувшую субботу акции «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» в Белоруссии приняло участие более 30 тысяч человек. За совершение административных правонарушений правоохранители задержали 26 граждан.

«Территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан», - говорится в сообщении МВД республики.

В Белоруссии прошли акции «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ведомстве обратили внимание на то, что акции оппозиции также готовятся, и предупредили противозаконности проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Напомним, ранее, комментируя акции протестов, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей. При этом, по его словам, больше половины фотографий пострадавших, попавших в Сеть, являются постановочными.