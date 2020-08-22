Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Александр Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей.

В субботу 21 августа он провел встречу с представителями силовых структур. Напомним, акции протестов, начавшиеся в Белоруссии разделили страну на несколько лагерей. Жители, поддерживающие оппозицию, и правоохранители встали по разные стороны "баррикад". И те и другие жаловались на избиения и порчу имущества.

Президент заявил, что больше половины фотографий пострадавших, попавших в Сеть, являются постановочными. Но тем не менее, он просит белорусов "простить ошибки правоохранителей".

- Люди устали. Мы привыкли жить в тихой, спокойной, толерантной стране. Люди просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить,- сказал он на митинге в Гродно. Его слова приводит Белта.

По его поручению сотрудники МВД и КГБ вычислят провокаторов, тех, кто призывал к агрессии. Списки якобы уже есть.

Президент принял еще одно важное решение - закрыть все бастующие предприятия.