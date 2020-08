100 миллионов просмотров за сутки: клип BTS побил двойной рекорд на YouTube

Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров Фото: Кадр видео

Южнокорейская группа BTS ворвалась на YouTube с новым дерзким и бескомпромиссным клипом. Ролик под названием "Dynamite" за один день успел побить два мировых рекорда.

Так, за первые 24 часа клип собрал 101,1 миллиона просмотров, побив таким образом рекорд группы Blackpink. Их хит "How You Like That", выпущенный в конце июня, за сутки получил 86,3 миллиона просмотров.

Кроме этого, клип BTS стал первым видео в истории YouTube, которое за первые сутки после релиза собрало более ста миллионов просмотров, пишет NME.

Сейчас, спустя три дня, "Dynamite" посмотрело уже почти 180 миллионов человек. Стоит отметить, что это первая песня, которую артисты исполнили полностью на английском языке.

Ранее сайт Kp.ru писал об успехах российской группы Little Big, которая уже давно покорила русскоязычный YouTube. 14 августа музыканты выпустили новый клип на песню Tacos. За первые пять часов видео собрало свыше полумиллиона просмотров. А сейчас, спустя 10 дней, его посмотрели более 15 миллионов человек.