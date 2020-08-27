США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в ходе инцидента в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии во время инцидента в провинции Хасеке, в результате которого якобы пострадали американские военнослужащие. Об этом в среду, 26 августа, заявил начальник пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

В его заявлении, в частности, говорится, что утром 25 августа в районе селения Дерик на северо-востоке САР «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины».

Джон Эллиот добавил, что подобные действия «являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее издание Politico со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в результате инцидента в сирийской провинции Хасеке четверо американских военных получили лёгкое сотрясение мозга.