Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провел телефонный разговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 августа, руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) Военных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Военных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл.

В Пентагоне сообщили, что разговор произошел на фоне сообщений об инциденте в Сирии, однако «в соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора».

Ранее издание Politico со ссылкой на источник, заявило о ранении американских военнослужащих после столкновения с российскими войсками на северо-востоке Сирии. По данным издания, легкое сотрясение мозга получили четыре военных. В соцсетях также появилось видео, на котором несколько российских боевых машин блокируют дорогу двум БТР с американскими флагами. Действие происходит в пустынной местности, а время и обстоятельства съемок неизвестны.