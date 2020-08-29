Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из Литвы Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил кабмину перенаправить все торговые потоки из Литвы на иные маршруты. Об этом пишет издание БелТА.

Глава республики заявил, что грузопотоки Белоруссии через Литву формируют около 30 процентов бюджета соседней страны. Он напомнил, что ранее Литва и Польша торговались с РФ через территорию республики, однако теперь они будут вынуждены искать другие пути, например, через Черное море.

- Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает, - заявил Александр Лукашенко. По его словам, республика ранее уже сталкивалась с санкциями и способна самостоятельно их преодолеть.

Таким образом белорусский лидер прокомментировал заявление Вильнюса, который пригрозил Минску санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования ситуации с массовыми акциями протеста после президентских выборов в республике.