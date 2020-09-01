Тихановская ответила на вопрос, чей Крым

Тихановская высказала свою позицию по принадлежности Крыма Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что воссоединение Крыма с Российской Федерацией якобы противоречило международным нормам, поскольку юридически полуостров принадлежит Украине.

«Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», - заявила политик в интервью литовскому порталу LRT, и указала на то, что «Крым де-юре украинский, а де-факто – российский».

По словам экс-кандидата в президенты, белорусы по-разному смотрят на вопрос принадлежности полуострова, однако она считает, что основное, что сейчас их волнует - это «новые, честные выборы»

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, явка на которые была рекордно высокой - 84,23% избирателей пришли на участки. Согласно результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% процента голосов, а его основного конкурента - Тихановскую поддержали 10,12% избирателей. Однако в штабе Тихановской поражение не признали. На следующий день после выборов экс-кандидат уехала в Литву.