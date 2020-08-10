Штаб Светланы Тихановской не признает объявленные результаты президентских выборов

Штаб Светланы Тихановской не признает объявленные Центризбирком предварительные результаты президентских выборов Фото: REUTERS

Штаб Светланы Тихановской не признает объявленные Центризбирком предварительные результаты президентских выборов, и считает, что данные с участков во всех районах показывают у нее 70-80 процентов поддержки избирателей. Об этом сообщил ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, уточнив, что о своих дальнейших действиях штаб объявит в ближайшие часы

Ковалькова отметила, что у штаба Тихановской есть информация, которая поступала 9 августа из участковых комиссий, «где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали». «Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90 процентов набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», - приводит ее слова РИА Новости

По ее словам данные на этих участках демонстрирует результаты выборов по все республике, поскольку «не может быть поддержки Светланы на одном участке 90процент, а на втором 3, или 6, или 8 процентов».

Напомним, согласно предварительным результатам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашене набрал 80,23 процента голосов, за него проголосовали 4 652 423 избирателя. Основного конкурента главы государства Светлану Тихановскую поддержали 9,90 процента или 574 312 голосовавших. Однако окончательные итоги выборов будут оглашены 14 августа