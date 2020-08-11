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МИД Литвы сообщил, что Светлана Тихановская свободна

Политик в Литве
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Светлана Тихановская свободна и находится в Литве

Светлана Тихановская свободна и находится в Литве

Фото: REUTERS

Литовское Министерство иностранных дел сообщает, что кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская находится на свободна в Литве, в полной безопасности

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», - пишет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс н страницах своего Twitter. При этом никаких других доказательств, кроме твитта в аккаунте главы внешнеполитического ведомства пока нет.

МИД Литвы сообщил, что Светлана Тихановская свободна

МИД Литвы сообщил, что Светлана Тихановская свободна

Фото: Twitter.com

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