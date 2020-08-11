МИД Литвы сообщил, что Светлана Тихановская свободна

Светлана Тихановская свободна и находится в Литве Фото: REUTERS

Литовское Министерство иностранных дел сообщает, что кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская находится на свободна в Литве, в полной безопасности

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», - пишет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс н страницах своего Twitter. При этом никаких других доказательств, кроме твитта в аккаунте главы внешнеполитического ведомства пока нет.