SANA: Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на военный аэродром в Хомсе

Сирийские ПВО отразили очередную ракетную атаку Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 3 сентября, сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на военный аэродром, который находится в провинции Хомс, сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источник в Вооруженных силах САР.

По словам собеседника агентства, атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный на востоке провинции Хомс, а удары наносились самолетами израильских ВВС. Причем прилетели они, как утверждает источник издания, со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится американская военная база.

«Сирийские средства ПВО открыли огонь по вражеским цели и поразили большинство ракет», - приводит SANA слова своего собеседника.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, удар причинил только материальный урон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в июле при ракетном обстреле Дамаска получили ранения семь сирийских солдат.