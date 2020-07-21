При ракетном обстреле Дамаска пострадали семь сирийских солдат
При ракетном обстреле Дамаска в понедельник, 20 июля, получили ранения семь сирийских солдат, сообщает командование армии САР.
«В 21:48 Израиль нанес серию ракетных ударов по объектам в южных предместьях Дамаска. Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей», - цитирует заявление Вооруженных сил страны государственное информационное агентство SANA.
Уточняется, что принадлежащие израильским Военно-воздушных силам самолеты сбросили несколько ракет в направлении сирийской столицы из района Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее саудовский телеканал сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии вечером в понедельник отразили ракетный удар по южным районам Дамаска. Позже Минобороны страны обвинило в обстреле Израиль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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