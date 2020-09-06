Дзюба будет играть в основном составе наших в матче с Венгрией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 6 сентября, в Будапеште будет сыгран второй для сборной России матч Лиги Наций против команды Венгрии. В стартовом составе у россиян - немало перемен. Главная - с первых минут у нас в полузащите появится Далер Кузяев, который некоторое время находится без клуба и занимается индивидуально.

Стартовый состав сборной России на игру с Венгрией: Шунин, Кудряшов, Семенов, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Ан.Миранчук, Ионов, Кузяев, Дзюба

Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Нойштедтер, Сорокин, Фомин, Караваев, Жирков, Газинский, Бакаев, Смолов, Соболев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что ранее наши в Москве на стадионе "Динамо" победили команду Сербии со счетом 3:1.