Доминик Собослои (№10) отметился чудо-голом в матче Лиги Наций против Турции. Фото: REUTERS

19-летний полузащитник австрийского "Зальцбурга" Доминик Собослои появится в стартовом составе сборной Венгрии на матч Лиги Наций против команд России. Этот футболист - главная звезда венгерской команды. Его трансферная стоимость по оценкам специалистов - около 25 миллионов евро. Именно этот игрок в конце матча 1 тура против Турции в гостях принес победу своей команде, забив гол со штрафного точным ударом с 30 метров.

Стартовый состав сборной Венгрии на матч с Россией: Гулачи, Лонг, Солои, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослои, Шоллои, Солои.

Запасные сборной Венгрии: Дибус, Ковачик, Кечкеш, Секе, К.Шимон, Кольмар, Болла, Боботи, Паткои, Шафер, Чери, Николич.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что ранее наши в Москве на стадионе "Динамо" победили команду Сербии со счетом 3:1. А вот Венгрия в гостях победила Турцию 1:0.