Россия забила в первом тайме сборной Венгрии. Фото: REUTERS

В Будапеште завершился первый тайм матча Лиги Наций УЕФА. Российская команда сегодня, 6 сентября, бьется с Венгрией во втором поединке розыгрыша нового турнира. Россияне успешно провели стартовые 45 минут поединка и ушли на перерыв, выигрывая со счетом 2:0 у крепкого соперника.

На 16-й минуте поединка с передачи Кузяева первый мяч в ворота венгров забил Антон Миранчук. Брат-близнец игрока "Аталанты" мягко подправил мяч в сетку ворот соперников. Ну а на 30-й минуте поединка Магомед Оздоев после розыгрыша штрафного забил второй мяч. После ошибки в обороне венгров он мощно пробил в угол из пределов штрафной. Так счет стал 2:0. И наши сохранили этот отрыв до конца первого тайма. Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Напомним, что ранее наши в Москве на стадионе "Динамо" победили команду Сербии со счетом 3:1. А вот Венгрия в гостях победила Турцию 1:0.