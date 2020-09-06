Патриарх Кирилл: В Беларуси не происходит таких же опасных процессов, как те, которые привели к расколу церкви в Украине

В Белоруссии нет процессов, приведших к расколу церкви на Украине, заявил патриарх Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил об отсутствии в Беларуси тех же "опасных процессов", которые происходили ранее в Украине и привели к расколу церкви.

- В Белоруссии, конечно, не происходит тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине. Мы видим, что религиозный фактор вместо фактора объединения стал фактором разделения. Важно, чтобы ничего подобного не было в Белоруссии, - заявил патриарх Кирилл на встрече с архиереями Белорусского экзархата РПЦ.

Епископ также отметил, что национальный фактор всё больше играет в республике политическую роль, передаёт ТАСС.

Говоря о назначении патриаршим экзархом всея Беларуси епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко), патриарх Кирилл заявил, что РПЦ посчитала необходимым назначить главой церкви Беларуси человека "родившегося в Белоруссии, знающего белорусский язык, воспитанного в белорусской среде".

- Чтобы даже те, кто стремится в нашей церкви увидеть нечто инородное по отношению к Белоруссии, на примере предстоятеля Белорусской церкви видели человека - плоть от плоти своего народа, - добавил епископ.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Патриарх Кирилл призвал протестующих в Белоруссии активистов и власти страны к диалогу.