В Госдуме указали на опасность идеи выплачивать дополнительное пособие по безработице

Сенатор предложил выплачивать тройное пособие по безработице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме оценили предложение сенатора Андрея Кутепова о введении дополнительного пособия по безработице для россиян. Сенатор предложил увеличить выплаты до трех прожиточных минимумов. На это из бюджета потребуется ежегодно выделять 2,183 триллиона рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уверена, что подобная инициатива несет в себе опасность. Если суммировать выплаты, то получится, что три прожиточных минимума – это 36 900 рублей.

- Далеко не каждый в России получает такую зарплату, людям будет проще признать себя безработными. Помимо этого, два триллиона рублей — это колоссальные средства сегодня для российского бюджета, - комментирует ФАН депутат.

Она приводит еще один пример: в Москве прожиточный минимум 20,3 тысячи рублей, получается пособие по безработице будет превышать 60 тысяч рублей.

- Это отвадит работать большинство прибывающих в Москву граждан. Можно регистрироваться и жить спокойно на пособие, - отметила Светала Бессараб.

Она уверена, что к вопросу помощи стоит подходить более объективно, например, ввести страхование от безработицы. Это позволит работнику, потерявшему свое место, рассчитывать на выплаты.

Согласно данным Минтруда России, к концу нынешнего года ожидается до 5,5–6 млн безработных, пишет газета "Известия".