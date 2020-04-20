Профсоюз поддержал предложение выплачивать мигрантам пособие по безработице на время карантина
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал предложение выплачивать приезжим сотрудникам пособия по безработице на время борьбы с коронавирусом в стране.
Инициатива принадлежит Агентству стратегических инициатив, оно уже было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустина.
- Приветствую такую инициативу. Во всяком случае это привлечение внимания к огромной категории людей, а в России никто не может посчитать точное число мигрантов. Сходятся на круглой цифре – 10 миллионов - говорит ИА «НСН» Ренат Каримов.
Эти люди обеспечивают жизненную инфраструктуру города: убирают мусор, трудятся на дорогах и в коммунальном хозяйстве, в магазинах.
- И я считаю, что этим дворникам было бы неплохо что-то доплачивать так же, как и медперсоналу, который работает с заболевшими коронавирусом. Мусор – это тоже источник заразы. Поэтому инициативу приветствую двумя руками и думаю, нужно рассмотреть этот вопрос, – говорит общественник.
Без работы сегодня остались половина приехавших в страну трудящихся.
- По моему мнению, примерно половина всех мигрантов сейчас без работы. Работаю те, кто занят в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере общественного питания, потому что не все рестораны закрыты, некоторые работают на вынос, клининговые компании, – комментирует специалист.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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