В венском отделении ООН заразились коронавирусом более 30 сотрудников

В сентябре в отделении ООН в Вене стало расти число заразившихся коронавирусом сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только за один день – понедельник, 7 сентября, число заразившихся коронавирусом сотрудников отделения ООН в Вене возросло на семь человек. Всего же с начала пандемии в венском отделении Всемирной организации заболели COVID-19 32 сотрудника, причем 24 из них уже выздоровели.

О новых заразившихся сообщила информационная служба Венского международного центра (ВМЦ). Уточняется, что шестеро из новых инфицированных работают в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), еще один служит в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Медицинская служба отделения Организации предупредила об этом всех людей, которые могли иметь контакты с заболевшими. Инфицированных отправили на карантин.

Отмечается, что на 14–18 сентября в венском отделении ООН запланирована сессия Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 27 миллионов.