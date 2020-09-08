В центре Гамалеи рассказали, что вакцина от коронавируса будет двух категорий – для детей и взрослых

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что после завершения этапа массового тестирования российской вакцины от коронавируса на основе препарата «Спутник V» будет производиться два варианта сыворотки – для детей и взрослых.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», - сказал он в эфире радио Sputnik.

Профессор пояснил, что препарат должен подходить и для детей, поэтому после испытаний на совершеннолетних добровольцах следует ожидать появления детского варианта. Вакцина для детей будет меньшей дозировки, «более щадящей и менее реактогенной» – то есть, вызывающей меньше побочных эффектов.

«Так или иначе, у всех вакцин есть градации – для детей и для взрослых», - подытожил Александр Бутенко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Минздраве сообщили, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Это значит, что одновременно с продолжением клинических исследований начнут прививать людей из групп риска: в частности, учителей и медиков.

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