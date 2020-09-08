Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, и вскоре препарат поступит в регионы России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

В сообщении здравоохранительного ведомства отмечается, что вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот».

«В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы», - добавили в Минздраве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация добровольцев начнется уже на этой неделе.

А президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, будет ли в России проходить массовая вакцинация населения, как при гриппе.

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