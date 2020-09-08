Роспотребнадзор: Коронавирусом в России переболели почти 50 тысяч детей

С начала вспышки коронавируса в России новой инфекцией заразились почти 50 тысяч детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала вспышки коронавируса в России новой инфекцией заразились почти 50 тысяч детей, причем у половины из них заболевание COVID-19 протекало в лёгкой форме, у трети – и вовсе бессимптомно.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В сообщении уточняется, что в стране зарегистрировано 47 712 подтвержденных случаев заражения коронавирусом у детей (8,4% от общего числа заболевших), в легкой форме переболели 49,9% ребят, бессимптомное течение было у 32%. Осложнения возникали достаточно редко – пневмонией заболевали не более 8% маленьких пациентов, и, в основном, они были старше семи лет.

В сообщении отмечается, что, «по мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания», а также тем, «что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в центре имени Гамалеи рассказали, что российская вакцина от коронавируса будет двух категорий – для детей и взрослых.