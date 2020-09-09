Умер Форрест Фенн, спрятавший сокровища в Скалистых горах американский антиквар

Умер Форрест Фенн, антиквар-самоучка из США, который спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами. Ветеран Вьетнамской войны скончался в возрасте 90 лет, пишет издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на представителя правоохранительного органа города Санта-Фе.

В этот город в штате Нью-Мексико Фенн переехал в 1972 году. Там он начали карьеру арт-дилера и около 20 лет руководил одной из лучших галерей во всем государстве.

Десять лет назад ветеран рассказал, что спрятал сундук с ценными сокровищами в Скалистых горах к северу от Санта-Фе. По его словам, клад содержит золотые самородки, редкие монеты, ювелирные украшения и дорогие камни. Путь к сокровищу Фенн зашифровал в стихотворении, которое предлагалось к прочтению любому желающему. Сам антиквар говорил, что спрятал клад, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать им надежду во время "Великой рецессии", начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.

В погоне за ценностями погибло немало человек, однако в июне этого года легендарная гонка за сокровищами завершилась: сундук обнаружил неизвестный кладоискатель.

Сообщает, что антиквар-самоучка умер в минувший понедельник в своем доме по естественным причинам.