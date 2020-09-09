Трамп объявит о сокращении американских войск в Ираке и в Афганистане Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп должен объявить о решении сократить военное присутствие США на территории Ирака и Афганистана. Об этом в среду, 9 сентября, рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

- Представитель президентской администрации сообщил, что в среду следует ожидать объявления о скором выводе части войск из Ирака, а в самые ближайшие дни – другого аналогичного объявления Трампа относительно Афганистана, - говорится в сообщении президентского пула Дональда Трампа.

Надо отметить, что ключевым аспектов в предвыборной программе действующего главы Соединенных Штатов было обещание закончить войны в Ираке и Афганистане.

Как сообщал сайт kp.ru, планы сократить военное присутствие американских солдат на территории Афганистана звучали еще в прошлом году. Тогда численного военнослужащих США в этой стране намеревались сократить более чем на одну тысячу человек.