Актер Михаил Ефремов вновь отказался от своего адвоката

Ефремов отказался от адвоката Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 сентября, актер Михаил Ефремов, который накануне был осужден на 8 лет колонии строгого режима, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», - сообщила правозащитница.

Она подчеркнула, что сейчас родные актера Ефремова ищут нового адвоката, сообщает ТАСС.

Через некоторое время сам Эльман Пашаев опроверг эту информацию.

Напомним, что Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а также лишил его водительских прав на три года.

Пашаев следом по решению суда подал апелляцию.

Смертельное ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы.

Jeep Grand Cherokee, принадлежавший Ефремову, вылетел на встречную полосу и выехал столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который впоследствии умер в больнице.