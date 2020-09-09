"Несет в колонию свет искусства": Ефремову в тюрьме обеспечат особые условия и повышенную безопасность

Михаил Ефремов получил 8 лет колонии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторые сутки после вынесения приговора, отправившего его в колонию на 8 лет, Михаил Ефремов томится в карантинной камере СИЗО. Сразу по прибытии врачи осмотрели знаменитого арестанта: измерили давление, сняли электрокардиограмму. Актер даже познакомился с руководством изолятора и принял в своей камере первых гостей-общественников.

- Мои коллеги уже ходили к нему с проверкой, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. - Первые 14 дней Ефремов будет на карантине. Это новое правило. Раньше - до 10 дней. У него два соседа, оба Сергеи. Каких-либо претензий к условиям содержания у Михаила Олеговича пока нет.

По словам правозащитника, визиты к арестантам - общая практика, а когда речь об известных личностях и резонансных делах, без общественников тем более не обойтись: люди должны знать, в каких условиях пребывает заключенный.

- Значит ли это, что у Михаила даже в местах заключения будут какие-то особые условия, учитывая его регалии, заслуги и народную любовь к нему? - поинтересовались у Мельникова ведущие радио "КП".

- Конечно, к нему особое отношение, - согласился правозащитник. - Не стоит думать, что он будет на общих основаниях находиться. Нет, конечно. За ним будут внимательно следить и руководство следственного изолятора, и руководство УФСИН и т.д. По одной простой причине. Человек вызывает большой интерес со стороны общества. И любое происшествие с ним - это ЧП федерального масштаба, а не просто где-то что-то зафиксируют, пожалуются. Будет пристальное внимание к этому вопросу.

Иван Мельников вспомнил, что похожая история была с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Если другие заключенные находились в 4-местных камерах, то футболисты - в двухместных. Кроме того, им разрешили тренироваться и проводить футбольные матчи.

- А Ефремов, возможно, будет ставить спектакли. Это в интересах ФСИН, ведь такие известные граждане могут показать какую-то положительную изнанку жизни за решеткой – смотрите, а у нас в футбол играют, спектакли ставят.

- Можно сказать, что Михаил принесет в колонию свет искусства и просвещения? - уточнили ведущие.

- Вполне. Более того, возможно, он организует театральный кружок всероссийского масштаба, а может быть, и фестиваль целый, из других колоний людей привезут играть, - выразил надежду Иван Мельников.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе, будучи опьянен алкоголем и наркотиками, совершил ДТП на Смоленской площади, протаранив фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров, несмотря на помощь врачей, скончался через несколько часов от тяжелейших травм.

Спустя ровно три месяца суд вынес Ефремову приговор: 8 лет колонии общего режима и выплата в 800 тысяч рублей сыну погибшего. Одиозный адвокат актера Эльман Пашаев, который, по мнению многих, и "потопил" Михаила Олеговича своей несостоятельной линией защиты, уже подал апелляцию и заявил, что дойдет до Верховного суда, чтобы скостить срок.

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