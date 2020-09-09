Названо условие, при котором Ефремову могут сократить тюремный срок

Ефремову могут смягчить приговор Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эксперт рассказал о том, что Михаилу Ефремову могут смягчить приговор, если не будет ошибок защиты, допущенных ранее в суде. Об этом сказал адвокат Янис Юкша.

«Проходя по инстанциям, срок этот может быть также изменен в меньшую сторону. Потому что здесь раскаяние, желание примириться. Я считаю, что Ефремов проявлял добрую волю, желая примириться. Все это указывает на то, что защита не сделает очередных, скажем так, ошибок. И есть основания полагать, что данный срок наказания может быть снижен», - сказал Юкша, сообщает РИА Новости.

Напомним, Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что обжалует это решение.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который через пару часов после столкновения скончался в НИИ Склифосовского. Актер через несколько дней записал видеообращение с признанием вины, но в процессе суда отказался от него. Защита Ефремова настаивала, что в машине Ефремов находился не один, а также что заслуженный артист имеет проблемы с памятью. Суд посчитал действия правозащитника Эльмана Пашаева неубедительными и признал актера виновным в ДТП, повлекшее смерть человека по неосторожности.