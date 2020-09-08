«Это был сокрушительный удар»: Добровинский раскрыл секрет победы над Ефремовым

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока Михаил Ефремов в СИЗО привыкает к суровому арестантскому быту, у его противников, без преувеличения, звёздный час. Сразу после оглашения приговора суда (по которому актёр за смертельное ДТП ближайшие 8 лет проведёт в колонии общего режима), адвокаты потерпевших во главе с Александром Добровинским устроили встречу с репортерами. Выступали пятеро юристов: кроме звёздного защитника, также его напарницы - «женщина раздора» Анна Бутырина (когда-то она работала с Эльманом Пашаевым, а теперь яростно критикует его в команде оппонентов) и Ирина Хайруллина; Сергей Аверцев и Татьяна Головкина (они представляли интересы старшего сына погибшего, Виталия Захарова). Шестым героем перед камерами предстал брат курьера Валерий Захаров, который ещё недавно якобы прятался за границей из-за постоянных угроз.

- Хочу выразить соболезнования Михаилу Олеговичу, - взяла слово адвокат Анна Бутырина. - Актёр стал очередной жертвой знаменитого афериста Эльмана Пашаева, который привлекался за мошенничество и отбывал условный срок за самоуправство. Насколько я знаю, за гонорар в 11 миллионов адвокат обещал Ефремову условный срок.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Анна Бутырина. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам юристов, многочисленные ходатайства, которые на суде заявлял Пашаев (главное из них - о проведении биологической экспертизы пассажирского сиденья), имели лишь одну цель: посеять сомнения у суда, журналистов и даже самого актёра, что именно он был за рулём. Однако, совокупность всех доказательств не оставила у судьи сомнений в том, что Михаил Ефремов сидел за рулём и находился в машине один.

Лишь одно не устроило оппонентов Михаила Ефремова: размер моральной компенсации в 800 тысяч рублей, которую актёр должен выплатить старшему сыну погибшего. Сумму за гибель человека адвокаты сравнили с ценой дешевого автомобиля. Напомним, Виталий Захаров требовал за смерть отца 7,3 млн рублей, прокуратура - 500 тысяч, а сам актёр полагал, что достаточно и 200 тысяч рублей.

Кульминацией пресс-конференции стали раскрытые Добровинским секреты его успешной стратегии в деле.

- Чтобы посмотреть 7 часов видеоматериалов в деле Ефремова, нам понадобилось всего около 50 часов, - рассказал юрист. - И вот в одном из видео я заметил человека в белой футболке, который не фигурировал среди свидетелей. В очередном телешоу я попросил этого парня со мной связаться, и он мне сразу же написал (речь про врача-очевидца Илью Бабикова. - Ред.) - вот она, сила телевидения. Так же я нашёл и Светлану Набокину, которая сняла на месте аварии очень показательное видео. Двоих этих свидетелей я вызвал в суд в самом конце, когда защита Ефремова уже выдохлась. Считаю, что тактически это было очень правильно - мы выждали нужный момент.

Кроме того, по словам адвоката, было важно, чтобы Бабиков выступал перед Набокиной: все, что произнёс первый свидетель, подтвердили слова и видео второго.

- Это позволило нанести главный, сокрушительный удар, - громко объявил Добровинский. И добавил неожиданное. - Без Эльмана Пашаева я буду очень скучать. За этот месяц я получил массу удовольствия!

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