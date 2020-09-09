Российские МиГ-29 сопроводили норвежские самолеты над Баренцевым морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских истребителя МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегические самолеты «Фалкон-20» и Р-3С «Орион» Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», - сказано в сообщении, где отмечается, что нарушения российских границ допущено не было.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, российские истребителе трижды за день поднимались в воздух для сопровождения иностранных самолетов разведчиков, которые приближались к госгранице над Баренцевым морем. Среди них был норвежский Р-3С «Орион»